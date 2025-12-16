Туск назвал территориальные уступки Украины условием США для мира

Фото: www.globallookpress.com/Fot. Tedi/Newspix.Pl

Американская сторона указала на необходимость компромиссов.

США рассматривают территориальные уступки со стороны Украины как один из элементов условий для предоставления гарантий мирного соглашения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после возвращения с переговоров в Берлине.

По его словам, американская сторона не формулировала жестких требований, однако указала на необходимость компромиссов.

«Господа Уиткофф и Кушнер несколько раз подчеркивали, что это должно быть решение Украины, что они хотят облегчить переговорный процесс, а не принудить Украину, не намерены оказывать давление на Украину или склонять ее к той или иной уступке, но они говорят просто, хоть и не все европейцы разделяют это мнение, что территориальные уступки должны быть элементом будущего соглашения», — сказал он в выступлении, которое транслировала канцелярия польского премьера.

Туск добавил, что именно такой подход, по мнению США, может стать основой для договоренностей с Москвой.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп, комментируя урегулирование конфликта, отметил, что Украина утратила часть территорий.

В Берлине 14–15 декабря прошли переговоры американо-украинские переговоры. Детали и результаты встречи официально не озвучили, однако президент Украины Владимир Зеленский заявил о «непростом, но продуктивном» разговоре.

При этом после общения с американской стороной глава киевского режима подписал оборонный контракт с Германией, а также соглашение о транше со стороны Берлина.

