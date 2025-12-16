Трамп признал потерю Украиной территорий
Президент США Дональд Трамп признал потерю Украиной территорий
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
Американский лидер также заявил о прогрессе в разрешении конфликта.
Украина уже лишилась части территории, которую она считает своей. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о территориальном вопросе в урегулировании кризиса в стране.
«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — сказал глава государства.
При этом президент США заявил о достигнутом прогрессе в разрешении конфликта.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14–15 декабря в Берлине прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Детали и результаты встречи официально не озвучили, однако глава киевского режима заявил о «непростом, но продуктивном» разговоре.
При этом после общения с американской стороной глава Украины подписал оборонный контракт с Германией, а также соглашение о транше со стороны Берлина.
Ранее также стало известно от СМИ, что Зеленский якобы потребовал в обмен на отказ от вступления в НАТО гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей устава альянса не только от США и ЕС, но таких стран, как Канада и Япония.
