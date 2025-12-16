Преследует и угрожает: сталкер годами терроризирует жителей Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

Среди жертв сталкера — и женщины, и мужчины.

Еще об одном охотнике за женщинами, которого никак не могут поймать в Петербурге, хотя он регулярно угрожает своим бывшим, следит за ними на улице и даже иногда рвется к ним в квартиры. Сейчас таких называют сталкерами, но вот наказать его никак не могут. Почему, выяснял корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Случайное знакомство обернулось для Анны кошмаром: ежедневные угрозы, неожиданные визиты и сотни телефонных звонков — теперь часть ее повседневной жизни.

«И я когда блокирую с одного номера, он пишет с другого под другим именем. Блокирую со второго номера, он пишет с третьего. То есть, на данный момент, у него десять номеров», — поделилась пострадавшая Анна.

Так остро Юрий Кальянов реагирует на отказ девушек в общении. Сначала хитростью узнает личные данные, а после начинает охоту. Известно как минимум о пяти жертвах Кальянова. Рассказать свои истории согласились только на условиях анонимности.

«Пару раз встречались, он показался мне крайне странным. Представлялся разными именами. На улице мы могли с ним идти, и он мог параллельно познакомиться еще с какими-то людьми, давать им свои телефоны. Я прекратила общение», — рассказала одна из жертв сталкера.

С тех пор прошло несколько лет, но Кальянов снова и снова напоминает о себе. Возле работы девушки стали появляться листовки с оскорбительными надписями, а телефон начал разрываться от бесконечных звонков с угрозами.

«Вообще, твою машину должны были поджечь. Я тебе не угрожаю, я тебя предупреждаю. Я шел за тобой, за твоей жизнью. Чуть-чуть не получилось. В другой раз обязательно получится», — говорил Кальянов в телефонном разговоре с жертвой.

Вскоре, по словам одной из девушек, по плану сталкера неизвестные мужчины начали ломиться в дверь каждую ночь.

«Человек отправлял людей якобы на работу. Люди приходили заступать на ночную смену, охранники, и со всей дури долбились в мою дверь. Почему долбились? Им также было сказано, чтобы стучались сильнее, звонок не работает. В квартире идут шумные работы», — поделилась еще одна жертва Кальянова.

В распоряжении журналистов оказался телефонный разговор преследователя с товарищем, в котором первый делится, что любит наказывать женщин.

«Да мне сейчас не до нее, я сейчас другую девушку терроризирую. Мы уже ее голой сделали в фотошопе, надо расклеить у работы ее», — сказал Кальянов.

Среди тех, кто страдает от опасного внимания со стороны сталкера, оказались и мужчины. Бывшего коллегу стал публично клеймить педофилом. Хотя пристрастия самого Кальянова его товарищи называют извращенными.

«И он мне как-то скидывает видео, где он снимает свою дочку. Она рассказывает стихотворение. И снимает, нижнюю часть оголяет, трусы снимает», — добавил пострадавший.

В полиции разводят руками. Прямой угрозы жизни пока не зафиксировано, а за телефонные звонки разве что профилактическую беседу провели, не помогло. А девушкам, которые боятся за свою безопасность, советуют сменить номера телефонов, место жительства и в крайнем случае цвет волос.

