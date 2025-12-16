Роды без врачей и миллион подписчиков: трагедия, вскрывшая темную сторону блогерства

Фото, видео: www.globallookpress.com/Tatiana Morozova; 5-tv.ru

Жуткая история со смертью ребенка блогерши, рожавшей в надувном бассейне, — лишь одна из множества историй инфлюенсеров, которые учат людей жить, не обладая никакими знаниями.

Под наблюдением врачей сейчас находится и известная тиктокер, жизнь которой после родов дома в надувном бассейне может кардинально измениться. Малыш умер вскоре после появления на свет.

И теперь у московских следователей много вопросов к блогеру, которая учила подписчиков построению счастливой семейной жизни. Корреспонент «Известий» Виталий Ханин узнал подробности этой истории.

Скорая помощь, полиция. Следователи приоткрывают дверь в мир, который раньше казался счастливым и радужным. Аиша Еремина — танцовщица и популярный блогер. В соцсетях почти полтора миллиона подписчиков.

Она рассказывала, как краситься, как танцевать, как построить счастливую семью. Вот кадры с ее гендер-пати, то есть вечеринки по случаю определения пола ребенка. Потом пара договорилась, что рожать тиктокерша будет дома.

Без врачей и медсестер. Прямо в квартире, на четырнадцатом этаже обычной панельной многоэтажки. По нашим данным, рожала Аиша в надувном бассейне. Видимо, так она хотела быть ближе к природе. Как результат, ребенок мертв. Официально причину смерти пока не называют.

Коуч-принципы современного интернета: женщины должны быть ближе к природе, мужчины обязаны быть альфа-самцами. Сегодня арестовали очередного последователя коуча Алекса Лесли.

Маркетологи говорят, что это как снежный ком. Сначала на всевозможных учителей начинают смотреть, как на экспонат в кунсткамере. Но чем больше подписчиков, тем больше веры. И вот уже вчерашний сутенер — гуру отношений, танцовщица — перинатальный эксперт.

«Социальное доказательство: чем больше людей подписаны, чем больше людей доверяют… В принципе человек может на сегодняшний момент любую информацию добыть в интернете и ее же просто рерайтить. И зачастую многие „миллионники“ уже сами контента не готовят», — объяснил маркетолог Василий Косарев.

В конце октября в Китае начал действовать закон, который требует от блогеров, создающих контент о медицине, юриспруденции, образовании и финансах, иметь реальный диплом. В России в 2023-м уже задумывались над похожим законопроектом. Но споткнулись об сложность реализации: блогеров и коучей много, как у каждого проверить образование? И считать ли например онлайн-курсы достаточным доказательством квалификации? Наконец, что нужно закончить какому-нибудь учителю соблазнения?

«К данным об высшем образовании имеет доступ только сам человек, который это высшее образование получил, либо, скажем так, официальные органы. Целая сейчас идет такая цепочка взаимодействий, в результате которой мы должны привести к тому, чтобы мы четко понимали, кто этот человек с другой стороны, который нас чему-то учит», — объяснила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Как показывает практика, даже страшные трагедии или уж тем более тюрьма блогеров не останавливают. Когда все налаживается, они называют испытания опытом и составляют новый курс. Чтобы потом миллионы людей учились худеть, рожать или шлепать незнакомых девушек.

