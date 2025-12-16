Берлинский марафон: Зеленский подписал военный контракт с ФРГ после переговоров о мире с Уиткоффом

Фото, видео: Reuters/Pool; 5-tv.ru

На фоне вскрывшегося подлога Зеленского и растущего давления со стороны Европы компромисса на переговорах в столице Германии так и не нашли.

Что же касается общего положения на передовой, то даже украинские военные и журналисты умудрились поймать на лжи Зеленского, который перед самыми переговорами с американцами в Европе выложил в сеть видео якобы он на фоне въездной стелы в город Купянск.

Запись должна была дать понять, что ВСУ по-прежнему держат населенный пункт, а значит с ними можно торговаться, а не диктовать условия. Вот только эту же стелу сняли буквально через несколько часов и оказалось, что ее состояние намного хуже, чем на снимках Зеленского. Другими словами, эту съемку он сделал заранее. И, конечно, этот подлог сыграл свою роль, но, судя по результатам, не в пользу Киева. Все объяснит европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Берлин снова не спит. Очередной раунд ночной дипломатии. Никто не расходится, наоборот, в немецкую столицу стянулась тяжелая артиллерия, которая обычно совсем не дает хода мирному процессу — Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, генсек НАТО Рютте, премьеры и президенты ключевых стран ЕС и НАТО снова сами себя пригласили, пытаются сохранить лицо, позируют перед телекамерами с Уиткоффом и Кушнером. Но на самом деле снова спешат оказать медвежью услугу Киеву, подчеркивая, насколько же он не самостоятелен.

И вроде бы СМИ, включая Reuters, со ссылкой на американцев пишут, что «90% проблем между Россией и Украиной решено», оставшиеся 10%, вероятно, — самые принципиальные, и по ним все не так оптимистично.

Зеленский на первом за два дня брифинге ограничился самыми общими фразами.

«У нас всегда такие разговоры, они непросты, скажу вам честно, но разговор был продуктивным, было очень много деталей. Важно, что разговору было уделено значительное время», — заявил он.

Немного больше конкретики добавляет хозяин нынешней переговорной площадки — канцлер Германии Фридрих Мерц. Он лично выводил Зеленского буквально за ручку к американским спецпосланникам.

«Остается ключевой вопрос — какое территориальное урегулирование возможно?» — заявил Мерц.

Единственное, на что якобы, по утечкам в прессу, оказался готов Зеленский — выборы в течение ста дней, и внеблоковый статус, в обмен на гарантии безопасности, юридически закрепленные американским конгрессом.

По совокупности, берлинские консультации продолжаются уже вторые сутки. Компромисс по-прежнему не найден, а острые углы все те же — территориальные уступки и гарантии безопасности в случае, если Украина все-таки отказывается от членства в НАТО.

Guardian подтверждает: Киев противостоит основному требованию Вашингтона и отказывается пока выводить войска с Донбасса, и вообще, цитата со ссылкой на неназванного еврочиновника: «довольно поразительно, что американцы занимают позицию России по этому вопросу».

Министр обороны Писториус публично высказывает всеобщее недовольство американцами-представителями Уиткоффом и Кушнером.

«Это, по меньшей мере, совсем не идеальная конфигурация для ведения подобных переговоров — это можно сказать совершенно прямо. Но, как говорится, танцевать можно только с теми, кто находится на танцполе», — сказал он.

Однако же что делает за столом сама Европа? Почему в Берлине, а не в Киеве? Ведь и ее на этот танец никто не приглашал.

«Участие европейских лидеров в этих переговорах выглядит как стремление Европы замаскировать ту глубокую утрату влияния, в которую она впала», — пояснил политолог Кристиан Ламеса.

Официальный раунд берлинских консультаций завершился еще в первой половине дня: Зеленский с помпой выехал из ведомства федерального канцлера на беспрецедентном кортеже и отправился ставить свою подпись где угодно, только не в мирных соглашениях: гостевая книга у президента Штайнмайера, под новым многомиллиардным траншем на встрече с главой Бундестага, с Мерцем заключили еще одну оборонную сделку: 10 пунктов о военной взаимопомощи — создание постоянного офиса для украинского ВПК, совместная разработка и продажа вооружений и беспилотников. И никого уже не удивляет, что отдельным пунктом буквально приходится прописывать меры по предотвращению коррупции — не воровать при оборонных закупках.

