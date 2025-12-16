«Любовь, а не лекарства»: ветврач рассказал, как питомцам пережить смены погоды

Ветврач Шеляков: при смене погоды нужно больше времени проводить с питомцами

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Четвероногие друзья ощущают погодные изменения особенно остро.

Резкие температурные изменения и скачки атмосферного давления влияют на самочувствие домашних любимцев. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

«Температурные изменения — резкое похолодание, резкое потепление… сопровождаются изменением атмосферного давления, что влияет на всех теплокровных. У людей может обостряться депрессия, головные боли», — объяснил врач.

По словам Шелякова, питомцы переживают погодные изменения особенно остро. Это может проявляться не только в обострении хронических болезней, но и в заметном снижении активности и настроения. Однако если человек способен себя контролировать, то животные слишком эмпатичны и могут бессознательно копировать подавленное состояние хозяина.

«Чтобы пережить эти температурные качели, климатические изменения, которые негативно влияют на самочувствие и нас, и питомцев, можно посоветовать: будьте сами бодры, веселы», — рекомендует Шеляков.

Врач подчеркнул, что положительная модель поведения хозяина благоприятно отразится и на питомце. Также не следует принуждать четвероногого друга к нагрузкам, если он не хочет. Шеляков призвал соблюдать рацион животного и не перекармливать его.

«Проводите больше времени со своими питомцами, сами отдыхайте больше, поиграйте с ними. Это как раз тот случай, когда надежда на любовь, а не на лекарства», — заверил ветеринарный врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие необычные клички носят животные «Моспитомца».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.