«Фактор риска»: нарколог назвал четыре признака начала алкоголизма у женщин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В связи с некоторыми особенностями организма путь в бездну у дам короче и стремительнее.

Одним из основных признаков начала алкоголизма у женщин считается регулярное употребление спиртного с целью заглушить проблему. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

В связи с некоторыми особенностями женского организма путь алкоголизации у женщин короче и стремительнее. Врач добавил, что можно условно обозначить «стартовую» дозу, которая является фактором риска.

«Можно очень условно сказать, что регулярное употребление более 50 мл крепкого алкоголя или 150 мл вина несколько раз в неделю уже является серьезным фактором риска», — пояснил Исаев.

Нарколог отметил, что когда алкоголь становится универсальным «решением» проблем, то здесь уже можно говорить о психологической зависимости. Женщина пьет, чтобы заснуть или снять стресс, а впоследствии это превращается в ритуал.

Вторым признаком алкоголизма Исаев назвал потерю контроля над количеством выпитого, когда обещание выпить «один бокал» постоянно нарушается.

«Повышение толерантности. Тот объем, который раньше вызывал опьянение, женщина начинает переносить легко», — назвал третий признак Исаев.

Четвертый признак — изменение приоритетов. Речь идет об отказе от хобби, встреч с непьющими подругами в пользу компаний, где алкоголь уместен.

