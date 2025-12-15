Roblox детям не игрушка: почему в России заблокировали игровую платформу

В ТАСС состоялся круглый стол, посвященный защите детей от угроз в онлайн-играх

Парламентарии призвали родителей тщательно следить за детьми.

Блокировка Roblox в России стала вынужденной, но необходимой мерой. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного защите несовершеннолетних от угроз в онлайн-играх.

В дискуссии приняли участие депутаты, представители Общественной палаты РФ и участники движения «Объединение родителей».

«Roblox — это не игрушка, а цифровая ловушка. Только за первые 2,5 месяца 2025 года в России зафиксировано 40 преступлений, связанных с этой платформой. Мошенники и педофилы используют ее как инструмент для охоты на детей», — сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Марина Ким в пресс-центре ТАСС.

Парламентарий подчеркнула: они не стали ждать, пока число пострадавших в нашей стране будет исчисляться тысячами, и приняли меры. По ее словам, Roblox давно превратилась в плохо контролируемую криминальную экосистему.

Недавно в Санкт-Петербурге, как сообщила чиновница, произошел вопиющий случай: 13-летняя девочка смоделировала в Roblox поджог квартиры и убийство своей матери, а затем реализовала этот сценарий в жизни.

В свою очередь, глава движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева сообщила, что 75% родителей поддерживают блокировку этой платформы. Остальные 25% обеспокоены отсутствием альтернативных онлайн-площадок.

По итогу участники круглого стола обратились к родителям и призвали их тщательно следить за своими детьми, а также разнообразить досуг подростков.

Roblox в России полностью заблокировали 3 декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскомнадзор опроверг сообщения СМИ о блокировке Minecraft.

