🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 23 декабря. Это день завершения дел, прощения мелких обид и последней проверки перед приходом чуда. Сегодня даже тишина наполнена магией.
♈️Овны
Овнам стоит с умом распроряжаться своим рвением. Вас может тянуть к внешнему проявлению, но не забывайте о родных, о доме, он как никогда важен.
Космический совет: проникнетесь домашним очагом
♉ Тельцы
Тельцам пришло время задуматься о домашнем уюте. Не ждите праздника, а творите его сами, и тогда судьба подарит вам счастье.
Космический совет: держитесь доброты
♊ Близнецы
Близнецам нельзя размениваться на мелочи. Сегодня озарения могут приходить одно за другим, но если цепляться за каждое упустите самое важное.
Космический совет: оставайтесь верными
♋ Раки
Ракам нужно помнить, что время, отданное другим, может оказаться потраченным впустую. Не забывайте о собственных целях.
Космический совет: не потакайте эгоизму судьбы
♌ Львы
Львам необходимо осознать, что они не орудие провидения. Даже если в вас заложена какая-то миссия, задумайтесь, нужна ли она вам.
Космический совет: свет не снаружи, он внутри
♍ Девы
Девам нужно поверить в чудо. Вы достойны подарков судьбы и можете позволить себе выдохнуть, отказавшись от перфекционизма.
Космический совет: натянутая стрела рвется
♎ Весы
Весам нужно искать гармонию. Покой витает в воздухе, расслабьтесь и впустите его в себя.
Космический совет: жертва без причины - глупость
♏ Скорпионы
Скорпионам нужно обесценить вещи. Пока вы цепляетесь за предметы, кому-то жизненно необходимо ваше доверие или прощение.
Космический совет: смотрите не на обертку, а на суть
♐ Стрельцы
Стрельцам нужно присмотреться к деталям. Не торопитесь бежать вперед, пока не закончили все на нынешнем месте, иначе попадете впросак.
Космический совет: ограните алмаз своих амбиций
♑ Козероги
Козерогам важно не взваливать на себя слишком много. Вам может казаться, что счастье всех близких зависит от вас, но не задавите себя ответственностью.
Космический совет: ищите легкости
♒ Водолеи
Водолеям стоит вспомнить, что они не одиноки. Не бойтесь просить помощи и держитесь друзей, с ними ваша магия станет в разы сильней.
Космический совет: внемлите близкой душе
♓ Рыбы
Рыбам полезно прислушаться чуду, что разлилось вокруг них. Сегодня вам хватит легкого порыва души, чтобы добиться своей цели.
Космический совет: позвольте себе верить