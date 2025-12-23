🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 23 декабря. Это день завершения дел, прощения мелких обид и последней проверки перед приходом чуда. Сегодня даже тишина наполнена магией.

♈️Овны

Овнам стоит с умом распроряжаться своим рвением. Вас может тянуть к внешнему проявлению, но не забывайте о родных, о доме, он как никогда важен.

Космический совет: проникнетесь домашним очагом

♉ Тельцы

Тельцам пришло время задуматься о домашнем уюте. Не ждите праздника, а творите его сами, и тогда судьба подарит вам счастье.

Космический совет: держитесь доброты

♊ Близнецы



Близнецам нельзя размениваться на мелочи. Сегодня озарения могут приходить одно за другим, но если цепляться за каждое упустите самое важное.

Космический совет: оставайтесь верными

♋ Раки

Ракам нужно помнить, что время, отданное другим, может оказаться потраченным впустую. Не забывайте о собственных целях.

Космический совет: не потакайте эгоизму судьбы

♌ Львы

Львам необходимо осознать, что они не орудие провидения. Даже если в вас заложена какая-то миссия, задумайтесь, нужна ли она вам.

Космический совет: свет не снаружи, он внутри

♍ Девы

Девам нужно поверить в чудо. Вы достойны подарков судьбы и можете позволить себе выдохнуть, отказавшись от перфекционизма.

Космический совет: натянутая стрела рвется

♎ Весы

Весам нужно искать гармонию. Покой витает в воздухе, расслабьтесь и впустите его в себя.

Космический совет: жертва без причины - глупость

♏ Скорпионы

Скорпионам нужно обесценить вещи. Пока вы цепляетесь за предметы, кому-то жизненно необходимо ваше доверие или прощение.

Космический совет: смотрите не на обертку, а на суть

♐ Стрельцы

Стрельцам нужно присмотреться к деталям. Не торопитесь бежать вперед, пока не закончили все на нынешнем месте, иначе попадете впросак.

Космический совет: ограните алмаз своих амбиций

♑ Козероги

Козерогам важно не взваливать на себя слишком много. Вам может казаться, что счастье всех близких зависит от вас, но не задавите себя ответственностью.

Космический совет: ищите легкости

♒ Водолеи

Водолеям стоит вспомнить, что они не одиноки. Не бойтесь просить помощи и держитесь друзей, с ними ваша магия станет в разы сильней.

Космический совет: внемлите близкой душе

♓ Рыбы

Рыбам полезно прислушаться чуду, что разлилось вокруг них. Сегодня вам хватит легкого порыва души, чтобы добиться своей цели.

Космический совет: позвольте себе верить