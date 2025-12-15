«Праздную конец дня»: Киркоров пугает соседей ночными салютами

Филипп Киркоров запускает салюты у дома каждый день

У народного артиста РФ каждый день насыщен яркими событиями.

Народный артист России Филипп Киркоров празднует завершение каждого дня, запуская салюты. Об этом исполнитель хита «Единственная» рассказал на утреннем шоу «1+1» в эфире «Нового радио».

«Вот что-то я с детства люблю салюты… В 22:30 у меня практически каждый день дома салют… Я праздную конец дня», — поделился Филипп Киркоров с ведущим.

Вместе с артистом в студии в качестве гостя шоу также присутствовала певица Ольга Серябкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно использовать пиротехнику. Травмы и ожоги из-за пиротехники — вот самые частые причины обращений за медицинской помощью в новогодние праздники. Чтобы избежать таких происшествий, даже к приобретению петард и фейерверков нужно подходить максимально ответственно.

Нередки случаи, когда пиротехнические изделия залетали на балконы квартир, из-за чего случались пожары, а собственники лишались имущества. Повреждались автомобили, травмировались ни в чем неповинные люди.

