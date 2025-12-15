Валентина Матвиенко приняла участие в акции «Елка желаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Она исполнит мечты юных жителей Петербурга.

К ежегодной акции «Елка желаний» сегодня присоединились сенаторы. Первой шары с елки сняла Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она исполнит мечты юных жителей Петербурга.

Шестилетняя Василиса побывает в цирке на Фонтанке, а ее ровесник Георгий получит в подарок хоккейные коньки. Братья Родион и Арсений получат наушники. А многодетная семья, где подрастают 11-летний Алексей, восьмилетняя Ольга и семилетняя Ксения, отправится на новогоднее шоу.

«Замечательно, что акция „Елка желаний“ с каждым годом становится все более массовой, все больше граждан присоединяются к участию в этом замечательном событии. И точно уже можно сказать, что эта акция стала всенародной, общероссийской», — отметила председатель Совфеда.

«Елка желаний» — ежегодная акция, в рамках которой исполняют мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также детей участников СВО. За годы существования проекта подарки получили свыше трехсот тысяч юных россиян.

