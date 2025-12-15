«Она же мать»: в прокуратуре предложили вдвое сократить срок «королеве взяток» Миримской

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

В прошлом году за подкуп следователя и судей ей дали 19 лет лишения свободы.

Новый виток в громком деле бизнесвумен Ольги Миримской, известной как «королева взяток». В прошлом году суд признал ее виновной в подкупе следователя и двух судей, ей назначили суровое наказание — 19 лет лишения свободы. Но внезапно прокуратура выступила с предложением сократить срок вдвое. Слушания, где будут рассматривать этот вопрос, пройдут 24 декабря. Что стало поводом для изменений, и к чему это может привести, разбирался корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Жизнь «королевы взяток» разделилась на до и после. Раньше скандально известная бизнесвумен Ольга Миримская жила за высоким зеленым металлическим забором на Рублевке, теперь — за белым бетонным под Калугой.

Роскошный особняк в живописном сосновом лесу пришлось сменить на камеру в исправительной колонии. Год назад суд приговорил состоятельную предпринимательницу к 19 годам заключения и 400-миллионному штрафу. Было установлено, что она совершила тяжкие коррупционные преступления: дала взятку следователю и пыталась подкупить судей. Поначалу Миримская отбывала срок в колонии в Ивановской области, но месяц назад сотрудники службы исполнения наказания внезапно этапировали осужденную в другое место.

Если бы заключенная ходатайствовала о переводе в колонию поближе к дому, то ее, по логике, должны были перевести в исправительное учреждение в Можайске. От коттеджа Миримской до него — всего 80 километров. Но сотрудники ФСИН почему-то этапировали осужденную в женскую колонию в Калужской области. По странному совпадению, именно там находятся предприятия бизнесвумен.

«Русский продукт» — одна из системообразующих компаний Калужской области. Ключевая производственная площадка расположена в поселке Детчино. Это основной и самый прибыльный актив Миримских. В прошлом году выручка предприятия составила около четырех миллиардов рублей.

Помимо прочего, семья владеет дорогими иномарками, земельными участками и домами. По крайней мере в рамках уголовного дела суд арестовал почти полсотни объектов имущества, с которыми Миримская, судя по всему, прощаться не хочет. Защита Миримской неоднократно пыталась оспорить приговор, однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Миримская не сдается даже спустя год после заключения. Наняла опытных адвокатов, которые рассчитывают добиться через суд рассрочки 400-миллионного штрафа, назначенного заключенной служителями Фемиды.

Слушание по делу бывшей банкирши запланировано на 24 декабря. Служители Фемиды рассмотрят кассационное представление прокуратуры о смягчении наказания осужденной во Втором кассационном суде в канун Нового года.

Основной довод очень странный: суд не учел материнские чувства Миримской при вынесении приговора. Якобы она давала взятку следователю, чтобы наказать тех, кто якобы похитил ее дочь. Вот только никакой мотив не отменяет факта преступления, да и ребенок фигурирует всего лишь в одном из четырех эпизодов громкого коррупционного уголовного дела.

«Если мы рассматриваем вопрос освобождения от дальнейшего исполнения наказания или замены неотбытой части наказания на более мягкое наказание, то есть четкие критерии. Материнских чувств там нет от словам совсем. Каждая сидящая женщина может сказать, что у нее есть материнские чувства. Я, мол, убила этого козла, потому что мои материнские чувства превысили мое терпение и страдания моего ребенка, поэтому из своих 25 лет я отсижу год, у меня материнские чувства, мне надо кормить ребенка. Это вообще как, стесняюсь спросить», — отметила профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Если служители Фемиды поддадутся на уловки Миримской и пойдут ей навстречу, то уже в следующем году бизнесвумен, которая систематически нарушала закон и подозревалась в финансировании запрещенной в России организации «Правый сектор»*, получит право на условно-досрочное освобождение и очень скоро вернется домой.

«Ты осознала? Ну да. Я была не права — давала взятки четыре раза, чтобы подкупить судей. Ну ладно! Материнские чувства! Свободна! Тогда, получается, мы открываем ящик Пандоры. Любой адвокат или сиделец будет ссылаться на это дело и прикладывать его как сложившуюся судебную практику», — заключила Людмила Айвар.

Дело Миримской рискует стать прецедентом и повторить последствия так называемого «эффекта Долиной». Эксперты предполагают, что тогда и другие осужденные за коррупцию могут взять «схему Миримской» на вооружение и добиться значительного смягчения заслуженного наказания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организация признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России.