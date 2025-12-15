Путин подписал указ об освобождении ряда граждан от обязательных работ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Подобный вид наказания в данный момент не применяется к женщинам с детьми в возрасте до трех лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.

Изменения были внесены в статью 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Обязательные работы). Согласно действующей статье, обязательные работы не применяются к женщинам с детьми в возрасте до трех лет. Однако теперь норма распространилась на отцов-одиночек, усыновителей, а также опекунов и попечителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подписал указ о ротации в СПЧ. Из состава Совета выведены Николай Иванов, Ирина Киркора, Роман Романов и Игорь Юргенс.

Отдельной строкой в указе отмечено исключение из состава совета посмертно исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Журналист умер 23 августа 2025 года после продолжительной болезни. Ему было пятьдесят восемь лет.

