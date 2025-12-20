Британцы сами вырывают себе зубы из-за отсутствия стоматологической помощи

The Guardian: люди сами вырывают себе зубы из-за отсутствия помощи стоматологов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пациенты с острой болью часами не могут дозвониться до служб — это подталкивает на крайние меры.

Жители Англии, столкнувшиеся с экстренными стоматологическими проблемами, все чаще остаются без помощи со стороны NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании) и вынуждены прибегать к рискованным мерам, включая самостоятельное удаление зубов. Об этом сообщает The Guardian.

Экстренная помощь формально есть, но получить ее невозможно

Согласно действующим рекомендациям, пациенты с острой зубной болью, абсцессами или сломанными зубами должны иметь доступ к срочной помощи — либо через стоматолога NHS, либо через службу NHS 111. Однако, как показало исследование, на практике многие не могут записаться на прием вовсе.

В результате людям приходится преодолевать расстояния более 100 миль, тратить сотни фунтов на дорогу, обращаться в частные клиники или даже выезжать за границу ради лечения.

Самолечение и антибиотики без назначения

Наблюдательный орган зафиксировал случаи, когда пациенты, не сумев получить помощь, прибегали к самостоятельному лечению. Среди таких мер — удаление зубов в домашних условиях и прием антибиотиков без назначения врача, что создает серьезные риски для здоровья.

Плановая стоматология фактически недоступна

Проблема начинается задолго до экстренных ситуаций. Люди по всей стране сообщают, что не могут записаться на плановое лечение у стоматологов NHS. Даже пациенты, уже прикрепленные к клиникам, зачастую ждут приема месяцами.

Из-за отсутствия своевременной профилактики проблемы усугубляются, и неотложная помощь становится единственным вариантом, к которому пациенты могут обратиться.

Рост обращений и перегруженность служб

Данные NHS 111 показывают, что количество обращений по стоматологическим вопросам в Англии растет. С июля по сентябрь 2025 года число звонков было примерно на 20% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

В ходе проверок на северо-востоке Англии волонтеры совершали до 15 звонков подряд, не находя ни одной доступной срочной стоматологической услуги.

Долгие поиски помощи и временный эффект лечения

Люди рассказывали о многочасовых попытках дозвониться в NHS 111, о перенаправлениях между службами и о том, что даже после получения срочного приема облегчение часто носило лишь временный характер.

Когда экстренная стоматология перестает быть «страховкой на крайний случай» и становится основным путем получения помощи, профилактика фактически исчезает, а пациенты продолжают страдать.

Финансовое давление и поездки на сотни километров

Пациенты сообщали о бессонных ночах, сильной боли и ухудшении состояния зубов. Многие были вынуждены оплачивать частное лечение, занимать деньги у родственников или использовать пенсии и социальные выплаты.

Клиники, оказывающие срочную помощь, часто расположены далеко от места проживания. В отдельных случаях люди совершали поездки протяженностью до 110 миль туда и обратно, тратили на дорогу от двух до пяти часов, а некоторые отправлялись лечиться за границу.

Наблюдательный орган выдвинул ряд рекомендаций. В частности, он призвал NHS публиковать ежемесячные данные о выполнении цели по предоставлению 700 тысяч дополнительных срочных стоматологических приемов в год до 2028–2029 годов.

Также предлагается ввести юридическое право на регистрацию у стоматолога NHS, чтобы улучшить доступ к помощи, усилить профилактику и обеспечить более устойчивое долгосрочное планирование.

Позиция правительства

В Департаменте здравоохранения и социальной защиты заявили, что нынешнее правительство унаследовало стоматологическую систему NHS в упадке после многих лет пренебрежения. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаются шаги по расширению срочных стоматологических приемов и реформированию контрактов, чтобы привлечь больше стоматологов в систему NHS.

Там также отметили, что работы предстоит еще много, но власти намерены исправить ситуацию в стоматологическом секторе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.