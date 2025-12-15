Volkswagen закроет завод в ФРГ впервые за 88 лет из-за финансовых проблем

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Нехватка денег у компании возникла из-за низких продаж в КНР, дефицита спроса в Европе и пошлин США на импорт.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) впервые за 88 лет существования закроет завод в Дрездене из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, нехватка денежных средств возникла из-за низких продаж в КНР, дефицита спроса в Европе, а также пошлин США на импорт.

Концерн VW ищет способы сократить расходы, поскольку столкнулся с «масштабными проблемами» из-за необходимости выделения инвестиций в размере 180 миллиардов долларов на обеспечение производства бензиновых двигателей с длительным сроком эксплуатации.

На заводе концерна в Дрездене было выпущено порядка 200 тысяч автомобилей с начала производства в 2002 году.

В октябре 2025 года автомобильный концерн Volkswagen столкнулся с рекордными убытками. Он закончил третий квартал в минусе более чем на миллиард евро. Закрытие завода — часть программы VW по сокращению 35 тысяч рабочих мест в Германии.

