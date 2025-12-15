Сафонова убрали с общего фото «ПСЖ» перед финалом Межконтинентального кубка

Фото: © РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

При этом на видео российский голкипер был запечатлен.

Российского голкипера Матвея Сафонова, выступающего за парижский футбольный клуб «ПСЖ», стерли с командного фото перед стартом Межконтинентального кубка.

На странице команды в социальной сети Х было опубликовано видео, на котором все игроки команды выстроились перед самолетом, чтобы сделать общий снимок перед вылетом на матч. На фото был и Матвей Сафонов — он стоял за спиной грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии.

«К взлету готовы!» — подписала пост пресс-служба парижского клуба.

Однако позже, в преддверии Межконтинентального кубка, на сайте «ПСЖ» опубликовали релиз, к которому была прикреплена фотография команды, но Сафонова на ней почему-то нет. Любители футбола недоумевали, по какой причине вратаря «замазали» на фото.

Вскоре в ситуацию вмешался сам Сафонов и объяснил, что на самом деле на фотографии он есть.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию. P. S. пошло много новостей, что использовался фотошоп», — написал Сафонов в Telegram-канале.

«ПСЖ» 17 декабря сыграют в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Сафонов сыграл в трех последних матчах «ПСЖ» — против «Ренна» (5:0), «Атлетика» (0:0) и «Метца» (2:3).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сафонов с «ПСЖ» завоевал титул чемпиона Франции досрочно.

