В Твери умерла народная артистка России Ирина Андрианова

Актриса более полувека служила сцене.

Народная артистка России, ведущая актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова ушла из жизни на 77-м году. О ее смерти сообщила пресс-служба театра.

«После тяжелой болезни ушла из жизни народная артистка России <…> Ирина Андрианова», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

В театре также уточнили, что информация о дате и месте прощания с актрисой будет объявлена дополнительно.

Ирина Андрианова посвятила служению Тверскому драматическому театру более 50 лет. За годы работы она исполнила десятки ведущих ролей в классических и современных постановках. Согласно данным министерства культуры Тверской области, в 1986 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации, а в 2002 году — звание народной артистки России.

Ранее австралийская актриса Рэйчел Карпани, известная по ролям в сериалах «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Сталкер», умерла, не дожив до 46 лет. Информацию о ее кончине опубликовало новозеландское издание Daily Telegraph.

Родители актрисы сообщили, что она скончалась рано утром в воскресенье после продолжительной борьбы с хроническим заболеванием. Последняя активность Карпани в социальных сетях датируется ноябрем 2025 года. В последний раз на экране она появилась в 2022 году, сыграв роль в фильме «Ритм».

