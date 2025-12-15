В Москве назвали самые необычные имена новорожденных

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом классические варианты по-прежнему лидируют по популярности.

В Москве в 2025 году среди новорожденных встречались как традиционные, так и весьма редкие имена. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году в городе родились мальчики с именами Дон и Горыня, а также девочки, получившие имена Флора и История. При этом наибольшей популярностью у родителей по-прежнему пользуются классические имена.

«Среди мальчиков самое популярное имя — Михаил. Затем идет Александр и Лев. У девочек самое популярное имя — Анна. Затем идет Мария и София», — сообщила Ракова в интервью РИА Новости.

Вице-мэр отметила, что наряду с распространенными именами москвичи все чаще выбирают для детей оригинальные и нестандартные варианты.

«У мальчиков это Дон, Горыня. У девочек это Флора, История», — добавила заммэра.

Ранее 5-tv.ru писал, что новогодние представления для детей участников СВО пройдут на юго-востоке столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.