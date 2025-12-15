Мать через суд вернула сыну денежный подарок, который отобрал отец

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Мужчине пришлось компенсировать всю сумму.

Москвичу по решению суда пришлось вернуть отобранный у сына денежный подарок, который несовершеннолетний получил на день рождения. Поводом для разбирательства стало заявление бывшей супруги мужчины. Об этом сообщает «МК».

Необычное дело рассмотрел мировой суд района Братеево. В октябре 2024 года мальчику подарили 20 тысяч рублей на день рождения. Однако распорядиться подарком он так и не смог — деньги забрал отец, который после развода проживает отдельно.

Мать ребенка пыталась урегулировать ситуацию мирным путем и даже обращалась в полицию, однако добиться возврата средств ей не удалось. Тогда женщина подала иск в суд. В ходе разбирательства отец сначала утверждал, что хранит деньги у себя дома в сейфе по просьбе сына, объясняя это тем, что ранее мать якобы забирала у мальчика его накопления.

Позже позиция ответчика изменилась: он заявил, что спустя десять месяцев после дня рождения перевел 20 тысяч рублей на банковскую карту подростка с семейным доступом. В подтверждение своих слов мужчина представил скриншот из личного кабинета банка. Также он напомнил суду, что, несмотря на проживание сына с матерью, ребенок имеет возможность бывать в его квартире, а значит, доступ к средствам у него якобы был.

Суд эти аргументы не убедили. Как отметил мировой судья, сам по себе скриншот банковских операций не доказывает, что ребенок реально мог пользоваться подаренными деньгами. Кроме того, данные в онлайн-кабинете можно изменить, а за все время с карты была совершена лишь одна незначительная покупка. Открытие банковской карты, по мнению суда, можно считать дополнительной формой финансовой поддержки, однако перевод на нее средств не равнозначен их фактическому возврату, поскольку доступ к счету имеют взрослые.

В итоге суд пришел к выводу, что отец обязан вернуть 20 тысяч рублей матери ребенка как его законной представительнице.

