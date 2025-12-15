Тело выкинули с восьмого этажа: в Екатеринбурге нашли женщину со вспоротым животом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Погибшую обнаружили в сугробе у жилого дома.

В Екатеринбурге под окнами жилого дома обнаружили тело женщины, на теле у которой имелся послеоперационный шов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«Она получила множество повреждений. Силовики разбираются в причинах случившегося», — сказал собеседник агентства.

Тело погибшей нашли в сугробе возле многоэтажного дома на улице Академика Вонсовского. По предварительной информации, у женщины были серьезные травмы брюшной полости.

«Силовики могут отрабатывать версию об убийстве. Тело, предположительно, могли выкинуть с восьмого этажа», — сказал собеседник агентства.

В то же время другой источник в правоохранительных кругах допускает, что произошедшее не связано с криминалом. Он отметил, что у женщины имелся хирургический шов после операции.

Ранее жительница Лас-Вегаса убила свою пожилую мать и на протяжении нескольких лет уверяла полицию, что та уехала жить к родственникам. Об этом сообщает Mirror. По информации знакомых семьи, отец подозреваемой с детства приобщал ее к оккультным учениям, колдовству и сатанистским* практикам, что серьезно повлияло на формирование ее личности и дальнейшую судьбу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение признано экстремистским и запрещено в России