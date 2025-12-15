Песков заявил об открытости Путина к миру без уловок и затягивания

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В Кремле подчеркнули, что Москва готова к серьезным переговорам без имитации прогресса.

Президент России Владимир Путин открыт к мирному урегулированию, однако не готов к уловкам, направленным на затягивание переговорного процесса. Об этом 15 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность достижения договоренностей к католическому Рождеству.

Песков отметил, что не считает возможным говорить о конкретных сроках достижения мира.

«Не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом. Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона не готова поддерживать схемы, которые предполагают лишь временную паузу в конфликте без реального движения к урегулированию. По его словам, Россия «не открыта для каких-то уловок», которые не приводят к устойчивому результату.

На этом фоне украинское издание Kyiv Post в тот же день сообщило, что Соединенные Штаты предложили Киеву многоэтапный подход к гарантиям безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский, как утверждается, назвал тему территорий «чрезвычайно чувствительной и очень напряженной», отметив, что этот вопрос остается нерешенным.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе по итогам переговоров с украинской делегацией в Берлине. По его словам, встреча длилась более пяти часов и включала обсуждение мирного плана и экономических программ.

В то же время газета The Wall Street Journal сообщила 14 декабря, что переговоры между Зеленским и Уиткоффом прошли в сложной атмосфере. По данным издания, США настаивают на быстрых решениях, тогда как Украина и Евросоюз указывают на сохраняющиеся серьезные разногласия.

