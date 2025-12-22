🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 22 декабря. Это день, когда магия появляется прямо на глазах, и даже самые удивительные вещи происходят, если в них искренне верить.

♈️Овны

Овнам сегодня особенно важно помнить о риске. Все может получаться само собой, но в один момент удача обернется проклятием, будьте готовы к этому.

Космический совет: не подлетайте к солнцу.

♉ Тельцы

Тельцам сегодня особенно важно помнить о своих целях. Не поддавайтесь давлению и идите по намеченному пути.

Космический совет: прислушайтесь к буре и выжидайте.

♊ Близнецы



Близнецам стоит искать новые источники вдохновения и идей. Общение и обмен мыслями принесут свежие перспективы. Будьте открыты к диалогу.

Космический совет: прислушайтесь к душе собеседника.

♋ Раки

Ракам сегодня нужно контролировать чувства. Луна и звезды сделают вас сентиментальными, но держите переживания в узде.

Космический совет: держитесь своего русла.

♌ Львы

Львам сегодня нужно скрыться от солнечного света. Ваши мысли и слова обернуться обоюдоострым мечом.

Космический совет: бойтесь отражения.

♍ Девы

Девам сегодня стоит забыть о совершенстве. Создайте свой мир из хаоса и правьте, пока другие разбираются в азах.

Космический совет: не бойтесь остаться непонятыми.

♎ Весы

Весам сегодня нужно найти опору в собственной воле. Соблазны и миражи окутают вас, но вы сможете спастись от пелены.

Космический совет: прислушивайтесь к своим шагам.

♏ Скорпионы

Скорпионам сегодня нужно приготовиться к удару со спины. Не бойтесь предательства, ведь судьба расставит всех по местам.

Космический совет: откройте сердце и станете неуязвимы.

♐ Стрельцы

Стрельцам сегодня лучше остаться в зоне комфорта. Прислушайтесь к близким и друзьям, они нуждаются в вас.

Космический совет: цените подарки фортуны.

♑ Козероги

Козерогам сегодня стоит оглянуться назад. Попутный ветер в любой момент может стать встречным.

Космический совет: поднимаясь по лестнице, приготовьтесь к падению.

♒ Водолеи

Водолеям особенно важно оставаться реалистами. Магия сегодня слишком сильна, так что не пытайтесь ее обуздать.

Космический совет: дух твердеет под натиском случая.

♓ Рыбы

Рыбам необходимо поймать течение. Отключите голову, ваши глаза сегодня слепы, но вы и так знаете, куда поставить ногу.

Космический совет: прислушайтесь к шуму судьбы.