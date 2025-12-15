Синоптик предсказала метели на Новый год в Москве

Синоптик Позднякова предсказала метели на Новый год в Москве

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Праздничная ночь в столице будет снежной, но снеговиков из сухого снега слепить не удастся.

Прогнозы синоптиков обнадеживают москвичей: Новый год в столице будет по-настоящему снежным. Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала aif.ru, что, несмотря на аномально теплый старт зимы, к 31 декабря в городе сформируется устойчивый снежный покров и даже возможны метели.

Аномально теплая погода в начале декабря, когда средняя температура была выше нормы на 5,4 градуса, — не редкость для Москвы и случается примерно раз в 3–4 года. Синоптик отметила, что снег, который выпадал ранее, был незначительным и не задерживался надолго.

Устойчивый снежный покров, по прогнозам, сформируется только в последнюю пятидневку декабря, как раз к праздникам. В этот период не исключены и настоящие метели. По оценкам, основанным на данных года-аналога, высота снега к концу месяца может составить 5–8 сантиметров.

«Без снега на Новый год мы с вами не останемся, это совершенно точно», — уверенно заявляет Позднякова.

Однако для традиционных зимних забав погода может не подойти.

По словам синоптика, на Новый год ожидается сухой снег при отрицательной температуре воздуха.

«Чтобы лепить снеговиков и играть в снежки, нужен мокрый снег», — пояснила она, отметив, что в праздничную ночь такие условия не прогнозируются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «желтый» уровень опасности в Москве продлили на три дня из-за гололедицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.