Сотни человек эвакуировали с занесенных дорог в Саратовской области

Поволжье и Приуралье оказалось во власти мощной метели.

С последствиями мощной метели до сих пор пытаются справиться в Поволжье и Приуралье. В некоторых районах ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода. Трассы встали в многокилометровых пробках. На дорогах — десятки аварий.

Самый мощный удар снежной бури на себя приняла Саратовская область. С занесенных трасс там эвакуировали сотни человек. Жители десятков населенных пунктов остались без электричества, к этому моменту его удалось восстановить. Повреждены детские сады и больницы, у зданий сорвало крыши. Почти двое суток несколько федеральных трасс были полностью перекрыты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве до вечера 16 декабря продлили средний уровень погодной опасности из-за гололедицы. В начале недели в регионе ожидается колебание температур около нуля. В дневные часы прогнозируются значения от -3 до +2 градусов.

