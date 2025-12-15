Жительница Энгельса отомстила ухажеру, обвинив его в краже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решение расстаться едва не обернулось для мужчины проблемами с законом.

Жительница Энгельса стала фигуранткой уголовного дела после того, как попыталась отомстить мужчине с помощью ложного заявления в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

В конце октября 40-летняя женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности, заявила правоохранителям, что ее знакомый якобы похитил у нее золотые украшения, мобильный телефон и беспроводные наушники. По ее словам, имущество пропало после совместного распития алкоголя.

Однако в ходе проверки сотрудники полиции установили, что никаких краж не было. Телефон и наушники женщина добровольно подарила мужчине, а золотые украшения сама сдала в ломбард. Как выяснилось, поводом для обращения в полицию стало личное недовольство: новый возлюбленный перестал выходить с ней на связь, и заявительница решила таким образом ему отомстить.

По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.