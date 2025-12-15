«Настроение было не очень»: мать ранившего учителя школьника объяснила его поступок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Жертвами подростка стал не только педагог — по предварительной информации, он ранил нескольких детей, а также порезал свое лицо.

Девятиклассник ударил ножом учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга не из-за личной неприязни. Причина произошедшего — внутреннее психологическое напряжение. Об этом 5-tv.ru рассказала мать нападавшего. Жертвами подростка стал не только педагог — по предварительной информации, он ранил нескольких детей, а также порезал свое лицо.

«Я знаю только, что эта учительница не могла вызывать у него никакой неприязни, потому что она с ним всегда нормально занималась. Вообще учитель очень такой, ну, доброжелательный», — рассказала мать подростка.

Она подтвердила, что пострадавшая занималась с ее сыном математикой во внеурочное время. Однако это было в прошлом году и к случившемуся никакого отношения не имеет. Женщина также рассказала, что воспитывает сына одна. Мальчик периодически общается с отцом, но только по телефону.

«С начала года какое-то вот такое состояние (нервное. — Прим. ред.), потому что ему нужно девятый класс заканчивать, и он собирался переходить в другую школу, и у него вот это вот, не знаю, не заставить себя было», — добавила мать.

Вечером накануне инцидента она наказала своего сына и забрала у него телефон.

«Он там сидел в телефоне, ничего не делал. Я забрала телефон. Настроение было не очень, а ничего не делал, это в смысле не учил», — призналась женщина.

В результате произошедшего пострадал педагог. По неподтвержденной информации, жертвами школьника также стали другие учащиеся. Он ранил и самого себя — ударил ножом в висок. Рана неглубокая.

«Думаю, что это психологическое состояние, вот это вот напряженное. И, ну, подростковый возраст этот дурацкий», — резюмировала мать.

