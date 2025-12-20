🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 20 декабря, это день, когда загаданное желание точно сбудется, а магия сна поможет увидеть верный путь.

♈️Овны

Овнам стоит направить свою энергию на созидание. Сегодня судьба наградит вас за каждый благой поступок.

Космический совет: пылайте любовью.

♉ Тельцы

Тельцам стоит забыть свои корни. Держаться комфорта спокойнее, но звезды уже подготовили для вас новое место.

Космический совет: дайте волю своим желаниям.

♊ Близнецы



Близнецы должны бояться своих мыслей, они как метель могут заставить вас заблудиться.

Космический совет: отделите зерна от плевел.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Ракам необходимо заглянуть в свою душу. Если сегодня вы неправильно поймете собственные желания, попадете в ловушку.

Космический совет: вглядывайтесь в глаза, они не врут.

♌ Львы

Львам стоит остерегаться сплетен, сегодня каждое слово может обернуться против вас. Будьте честны.

Космический совет: не тушите внутреннее солнце.

♍ Девы

Девам не стоит переживать из-за мелочей. Сегодня каждый шаг будет тянуть за собой все сферы.

Космический совет: ищите сакральный смысл.

♎ Весы

Весам необходимо сделать выбор. Тех, кто посередине, даже в ад не станут пускать.

Космический совет: думая о других, останетесь в одиночестве.

♏ Скорпионы

Для Скорпионов пришло время трансформации. Не бойтесь темноты, загляните в самые дальние задворки своего сознания.

Космический совет: прислушайтесь к эху прошлого.

♐ Стрельцы

Стрельцы могут зажечь веру в сердцах других людей. Сегодня огонь в ваших руках, распоряжайтесь им с умом.

Космический совет: внемлите благодарности.

♑ Козероги

Козерогам нужно стать монархами собственной судьбы. Берите ответственность в собственные руки и бросайте вызов фатуму.

Космический совет: часы показывают только время.

♒ Водолеи

Водолеям нужно превратится в ловцов и ждать момента. От вас не ускользнет самая важная мысль.

Космический совет: пройдите сквозь миражи.

♓ Рыбы

Рыбам нужно перестать слушать чужие мысли. Ваша эмпатия сегодня станет проклятием.

Космический совет: ищите свою звезду.