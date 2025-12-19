🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 19 декабря. Этот день связан с волшебством исполнения желаний, но будьте осторожны: убывающая Луна в Козероге требует не мечтаний, а конкретных планов.

♈️Овны

Овнам сегодня стоит спрятать рога под шерстяной шапкой и проявить дипломатичность.

Космический совет: будьте пылкими, но не вспыльчивыми.

♉ Тельцы

Тельцам нужно стоять на своем. Магия дня может столкнуть с верного пути, но если выстоите — победите.

Космический совет: прислушайтесь к своему упрямству.

♊ Близнецы



Близнецам нужно быть особенно внимательными. Сегодня любое действие вернется к вам бумерангом.

Космический совет: взвешивайте каждый намек судьбы.

♋ Раки

Ракам стоит помнить, что сидеть в ракушке (если вы — рак-отшельник) не так уж и плохо. Создайте безопасную среду, она будет вашей опорой.

Космический совет: не гонитесь за ветром, он еще вернется.

♌ Львы

Львам стоит помнить, что и из тени они могут влиять на весь мир. Займитесь собой и выстройте маршрут к цели.

Космический совет: прислушайтесь к зову терпения.

♍ Девы

Девам стоит перестать цепляться за мелочи. Вы не сможете подготовиться ко всему, но потоните, если взвалите на себя слишком много.

Космический совет: бросайтесь в омут и верьте в благословение звезд.

♎ Весы

Весам стоит быть более эгоистичными. Если вечно гнаться за компромиссом, можно остаться на том же месте.

Космический совет: где горит огонь, не может быть холода.

♏ Скорпионы

Скорпионам нужно помнить, что счастье любит тишину. Идите по своему пути без объяснений, люди и так встанут у вас за спиной.

Космический совет: тайна придаст мыслям силы.

♐ Стрельцы

Стрельцам стоит начать искать ответы не за горизонтом, но под ногами. Судьба уже дала вам все необходимое.

Космический совет: прислушайтесь к зову глубины.

♑ Козероги

Козерогам стоит уподобиться твердости льда, но помнить, что под сильным жаром даже ледники растают.

Космический совет: отвечайте подаркам судьбы, но не ее испытаниям.

♒ Водолеи

Водолеям стоит избегать фанатизма. Слушать сны и интуицию полезно, но не забывайте, где реальность.

Космический совет: пробудете в фантазиях слишком долго — заблудитесь.

♓ Рыбы

Рыбам стоит оставаться гибкими. Притворяйтесь слабыми, прислушивайтесь к искушению, но в нужный момент меняйте курс.

Космический совет: ваши чувства не плод чьей-то игры.