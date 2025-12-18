🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 18 декабря. Это день, когда магический мир тайн приоткроет вам свою дверь и усилит интуицию.

♈️Овны

Овнам сегодня особенно важно проявить терпение. Будьте реалистами и не давите на себя.

Космический совет: прислушайтесь к советам судьбы.

♉ Тельцы

У Тельцов сегодня усилится природный шарм и обаяние. Не бойтесь использовать магию своего сердца

Космический совет: не закрывайте глаза.

♊ Близнецы



Близнецам сегодня стоит держаться в зоне комфорта. Новое не всегда лучше, а привычное даст вам уверенности.

Космический совет: держите демонов в узде.

♋ Раки

У Раков сегодня отличный день, чтобы слушать. Будьте внимательны, и мир укажет вам верный путь.

Космический совет: побеждайте без действий.

♌ Львы

Львам стоит прислушаться к мудрости сердца. Ваш внутренний мудрец может спасти многих.

Космический совет: не дайте растоптать ваше сердце.

♍ Девы

Девам нужно уделять больше внимания мелочам. Сегодня вы творец, не дайте своим трудам обрушиться из-за ошибки.

Космический совет: победите лень и мир ваш.

♎ Весы

Весам сегодня стоит трудиться, не поднимая головы. Вы близки к успеху, не дайте вам помешать.

Космический совет: ловите момент, он краток.

♏ Скорпионы

Скорпионам стоит сбавить темп и взглянуть на звезды. Помните, что черепаха в итоге обгоняет Ахиллеса.

Космический совет: планомерность лучше спешки.

♐ Стрельцы

Стрельцам сегодня нужно браться за новое. Будьте свободной птицей, которую ничего не держит, и ветер поднимет вас в небо.

Космический совет: смело отпускайте прошлое.

♑ Козероги

Козерогам стоит повременить с важными решениями. Судьба подскажет верный путь, ищите знаки.

Космический совет: внимание может предать, контролируйте.

♒ Водолеи

Водолеям необходимо вооружиться правдой. Главное — сделать ее щитом, а не мечом.

Космический совет: злая справедливость — фанатизм.

♓ Рыбы

Рыбам стоит бежать от чужих взглядов. Вырвитесь из чужих цепей и творите в одиночестве.

Космический совет: не дайте перекричать ваш голос.