Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики
В Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Мать нападавшего работает педагогом в том же учебном заведении, где произошел кровавый инцидент.
В Санкт-Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики. По информации источника 5-tv.ru, у него были проблемы с этим предметом.
Место происшествия — Красногвардейский район Северной столицы. Подозреваемый — 15-летний школьник. Его мать работает учителем истории в той же школе, где произошло нападение. Известно, что она просила пострадавшую, свою коллегу, заниматься с ее сыном во внеурочное время.
Школьник пришел к преподавателю в семь утра, чтобы исправить контрольную. Когда учительница отвернулась, мальчик ударил ее ножом. Женщину госпитализировали с резаными ранами спины.
Прокуратура Красногвардейского района устанавливает обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Амурской области следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя, которому вменяется убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России изданию Lenta.ru.
В дом к пенсионеру пришел его пожилой знакомый, который стал настойчиво просить деньги в долг. Разговор быстро перешел в конфликт, а затем — в физическую расправу. Во время ссоры хозяин жилища схватил вилы и нанес гостю 65 ударов. Когда пострадавший упал, обвиняемый завершил начатое, ударив его колуном по голове.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.