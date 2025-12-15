Десантник с позывным Грант в одиночку занял опорный пункт ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Военнослужащий продолжил выполнение боевой задачи после ранения сослуживца и сумел выбить противника с укрепленной позиции.

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Грант в ходе боя в одиночку занял укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил его сослуживец из группировки войск «Днепр» с позывным Филин.

«Молодой парнишка, позывной Грант. Обычный на первый взгляд. Когда приехал и соответственно была беседа, занятия на полигоне, я не думал, что он поведет и проявит себя таким образом, как он сделал, вообще не предполагал. А он себя проявил вообще как будто бывалый», — приводит его слова РИА Новости.

Филин сообщил, что подразделению поручили захватить стратегически важный объект, контролируемый противником. Во время выполнения задачи один из бойцов получил ранение, что потребовало от остальных сосредоточиться на его эвакуации. В этот критический момент Грант решил не отступать и продолжить выполнение боевой задачи самостоятельно.

Филин сообщил, что десантник успешно продвинулся вперед, вступил в бой с врагом, применил стрелковое вооружение и гранаты, а затем занял стратегически важный опорный пункт.

В понгедельник в Министерстве обороны РФ рассказали о героическом поступке старшего сержанта Вадима Шипачева. Во время атаки беспилотных летательных аппаратов он оперативно оценил ситуацию и уничтожил несколько дронов противника. Это предотвратило повреждение техники и личного состава. Благодаря его действиям был своевременно доставлен груз запасных частей для ремонта техники, задействованной в специальной военной операции.

В Минобороны РФ высоко оценили мужество и профессионализм сержанта Андрея Лацвика. Он занимал должность гранатометчика в мотострелковом подразделении и успешно вел огонь по объектам Вооруженных сил Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.