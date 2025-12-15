Продажи алкоголя в России за 11 месяцев сократились почти на 10%

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

При этом спрос на крепкие напитки изменился неравномерно.

С января по ноябрь розничная реализация алкогольной продукции в России, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, сократилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 181,9 миллионов декалитров. Такие данные приводит Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Продажи алкогольных напитков крепостью выше 9% за указанный период выросли в абсолютных объемах — с 103,7 миллиона декалитров в 2023 году до 107,4 миллиона декалитров в 2025 году. При этом в годовом выражении в данном сегменте зафиксировано снижение на 1%.

Наиболее заметную положительную динамику показали ликеро-водочные изделия. Их реализация увеличилась с 12,5 миллиона декалитров за январь–ноябрь 2023 года до 16,7 миллиона декалитров за тот же период 2025 года, что соответствует росту на 13,4%. Продажи водки при этом остались практически на прежнем уровне, сократившись с 68,2 миллиона декалитров до 66,3 миллиона декалитров, что эквивалентно снижению на 3,5%.

Самое значительное падение произошло в сегменте слабоалкогольной продукции. Объемы ее продаж сократились с 15,8 миллиона декалитров в 2023 году до 1,5 миллиона декалитров в 2025 году, что означает снижение на 87,6%. Схожая ситуация наблюдается и на рынке плодовой алкогольной продукции, где реализация упала с 11,1 миллиона декалитров до 2,3 миллиона декалитров, или на 74%.

Производственные показатели также демонстрируют спад. За январь–ноябрь 2025 года выпуск алкогольной продукции в России, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 158,5 миллиона декалитров. В январе текущего года объем производства всей алкогольной продукции в этой категории упал на 27,8% в годовом выражении, достигнув 8,7 миллиона декалитров.

