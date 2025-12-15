В Якутии шестилетний ребенок получил тяжелые ожоги во время зарядки телефона

Фото: 5-tv.ru

С травмами были госпитализированы еще двое детей.

В Якутии шестилетний ребенок получил электрические ожоги II и III степени в результате удара током во время зарядки мобильного телефона. Об этом сообщило МВД России по региону в сводке происшествий.

В ведомстве также проинформировали о других случаях травмирования несовершеннолетних. В медицинские учреждения за сутки были доставлены еще двое детей с различными повреждениями.

Так, 12-летняя девочка поступила в больницу с признаками сильного обморожения кистей обеих рук. По предварительным данным, она потеряла варежки и продолжительное время находилась на морозе.

Еще одним пострадавшим стал 11-летний мальчик. Он получил ожоги кожи I, II и III степеней тяжести после того, как случайно опрокинул на себя чайник с кипятком.

Многие владельцы смартфонов предпочитают оставлять гаджеты подключенными к розетке на всю ночь, чтобы утром выйти из дома с полностью заряженным устройством. Такая практика кажется удобной, однако вокруг ночной зарядки до сих пор существует немало пугающих слухов. Об этом сообщает издание GadgetPage.

Среди самых распространенных опасений — убеждение, что длительное пребывание телефона на зарядке якобы приводит к быстрой деградации аккумулятора или даже может спровоцировать возгорание. Чтобы понять, насколько эти страхи соответствуют действительности, важно разобраться, как работают современные смартфоны.

Большая часть историй о перегреве, плавлении и самовозгорании устройств относится к моделям, выпущенным 10–15 лет назад. Современные смартфоны, особенно те, что появились на рынке после 2020 года, оснащены системами интеллектуального управления энергопотреблением. Когда заряд достигает максимального уровня, подача энергии в аккумулятор прекращается, а питание начинает расходоваться исключительно на работу самого устройства.

