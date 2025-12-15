В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревается их сын

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Supplied by LMK

Полиция Лос-Анджелеса расследует гибель деятеля культуры.

Убийство голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, чьи тела были обнаружены в доме в Лос-Анджелесе, может быть связано с их сыном Ником. Об этом сообщает издание People со ссылкой на источники

Полиция допрашивает сына пары — Ника Райнера. Уточняется, что официальных подтверждений со стороны правоохранительных органов пока не поступало. Ник на протяжении продолжительного времени боролся с наркотической зависимостью и периодами бездомности, что ранее сам обсуждал в интервью.

Правоохранительные органы перекрыли дорогу перед домом режиссера, а следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Роб Райнер и его жена Мишель Сингер Райнер были найдены мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. Вызванные сотрудники пожарной службы были отправлены для оказания медицинской помощи и обнаружили тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины с признаками ножевых ранений.

Роб Райнер был широко известен как актер и режиссер: он получил признание за роли в сериале «Все в семье» и за постановки таких фильмов, как «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».

Публика и коллеги выражают соболезнования в связи с трагической потерей пары, чья работа оставила заметный след в американском кинематографе.

