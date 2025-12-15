Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала звездой киберспорта

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина сумела одолеть пятерых соперников в Counter-Strike.

Российская бабушка стала суперзвездой киберспорта. 77-летняя Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода увлекается компьютерными играми и особенно преуспела в Counter-Strike. За ее мастерством ежедневно следят тысячи подписчиков. А бой, в котором пенсионерка одолела сразу пятерых соперников, признан «Лучшим игровым моментом года».

Ольга Ивановна начала играть четыре года назад по совету внука. С тех пор ее жизнь круто изменилась. Бабушка стала любимицей игрового сообщества, а блог дает ей существенную прибавку к пенсии. Кроме того, подписчики подарили ей на день рождения прыжок с парашютом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье таксист помог вернуть деньги пенсионерке, которая отдала мошенникам три миллиона рублей. Только благодаря его бдительности полиция смогла задержать пособницу аферистов вместе с украденными сбережениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.