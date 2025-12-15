«Думали, что фейерверк»: подробности стрельбы на пляже Бандай в Австралии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ye Myo Khant; 5-tv.ru

Число погибших выросло до 16 человек, еще 27 пострадавших остаются в больницах.

Появились новые подробности массовой стрельбы на пляже в Австралии, где в результате теракта погибли 16 человек. Причем его исполнителями оказались отец и сын. Они открыли огонь по толпе средь бела дня во время еврейского праздника. За шесть минут прозвучали больше ста выстрелов. Хронологию событий восстановила корреспондент «Известий» Анна Федорова, она передает из Австралии.

Это самый трагичный день в Австралии за последние 30 лет. В стране объявлен национальный траур, приспущены все флаги. К пляжу Бандай, где произошла стрельба, сотнями идут местные жители и туристы, чтобы почтить память погибших, их число уже возросло до 16, есть среди них и десятилетняя девочка.

На месте трагедии все обнесено заградительными лентами, дежурят наряды полиции. Люди приносят цветы, но не знают, куда их складывать, пока официального мемориала не организовано. Представители еврейской общины стихийно читают отрывки из Торы.

Поиски подозреваемых уже остановлены. В полиции подтвердили: в атаке участвовали только двое. Это отец и сын. Они открыли по отдыхающим огонь из длинноствольных винтовок.

Когда на пляже началась стрельба и люди услышали хлопки, они в панике побросали свои вещи, пляжные полотенца, тапочки и даже припаркованные неподалеку машины и начали спасаться бегством. После происшествия вещи собрали и сложили у центрального входа. Сейчас их можно забрать.

Все произошло во время церемонии зажжения свечей на Хануку — иудейский праздник. Отдыхающие не сразу поняли, что произошло.

«Сначала мы подумали, что это фейерверк. А потом, в следующую секунду, увидели людей, лежащих на земле. Увидели, как застрелили ребенка, это, наверное, самое ужасное, что я когда-либо видел», — рассказал спасатель Трент Тур.

Среди погибших — русскоговорящий мужчина. Во время теракта он прикрывал от пуль свою жену. Настоящим героем этой трагедии стал владелец фруктовой лавки — безоружный, он подкрался сзади к одному из нападавших и отработанным жестом вырвал винтовку, получил ранение, но выжил.

50-летнего нападавшего в итоге ликвидировали полицейские. А его 24-летнего сына ранили, сейчас он в больнице. Только за последний год число нападений на синагоги в Австралии установило абсолютный антирекорд, перевалив за полторы тысячи.

«Это был мрачный день в истории нашей страны, но мы, как нация, сильнее трусов, которые это сделали. Я благодарю мировых лидеров, которые обратились к нам. Благодарим вас за ваше сочувствие и солидарность с нашими ценностями», — сказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

По некоторым сведениям, в машине нападавших обнаружили флаг этой группировки (группировка «Исламское государство»*, — прим. ред.) и две самодельные бомбы, которые лишь по счастливой случайности не сдетонировали во время атаки. Оба устройства обезвредили саперы. В больницах остаются еще 27 пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.