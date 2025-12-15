Украина может отказаться от планов по вступлению в НАТО

Киев требует гарантий безопасности не только от США и ЕС.

Украина готова отказаться от планов вступить в НАТО. Но взамен глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада гарантии безопасности, аналогичные членству в альянсе.

По данным Reuters, Киев замахнулся на обязательства не только со стороны США и Евросоюза, но и Канады, Японии и других стран. Судя по всему, именно это стало темой воскресного марафона Зеленского в немецкой столице, который, к слову, продлился пять с половиной часов.

Журналисты выяснили, что план урегулирования сокращен до 20 пунктов, но все еще далек от финала.

На опубликованных кадрах видно, что Гринкевич был за столом переговоров, причем сидел главком на стороне США по левую руку от Уиткоффа. С правой стороны от спецпосланника находился зять главы Белого дома Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее 5-tv.ru писал, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич принимал участие в переговорах США и Украины в Берлине.

