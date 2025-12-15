Пропавшие в Пермском крае туристы не регистрировали маршрут в МЧС

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Связь с группой пропала в день выхода на маршрут — 13 декабря.

В горах Пермского края в эти минуты ищут туристов, которые на снегоходах отправились покорять самую высокую гору Среднего Урала — Ослянку. Они стартовали из Екатеринбурга в субботу и в этот же день должны были вернуться, но на связь не выходят до сих пор.

К поиску присоединились добровольцы, однако, операцию осложняет плохая погода. Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко расскажет все, что известно к этой минуте.

Любители экстрима отправились в Пермский край. Кульминацией путешествия должна была стать самая высокая вершина Среднего Урала — гора Ослянка. Эти фото отдыхающие отправляли в чат таких же туристов. Но никто и подумать не мог, что через несколько часов 13 человек перестанут выходить на связь.

«Мы с Ванькой уехали домой. В обед приехали на Ослянку, катались. Ездили на то же самое место, где мы были с ними крайний раз. Но там дуйка, снег, ветер и никого нет. Приехали на базу, думаем, что дальше делать», — рассказали туристы в общем чате.

Двое не стали идти против стихии и вернулись на базу. Остальные продолжили путь. Теперь на их поиски отправлены сотрудники МЧС и волонтеры.

Кадры других путешественников, сделанные у подножья горы в день, когда пропали туристы. Густая белая мгла и лютый мороз.

«Разговаривал с человеком, который пересекался с этой группой. Та самая потерявшаяся группа по их следам собиралась подняться на гору», — сказано в общем чате.

Вернуться пропавшая группа должна была в тот же вечер — 13 декабря. Вот только искать их начали лишь к обеду следующего дня. Маршрут выглядел так: из поселка Средняя Усьва до вершины, оттуда 28 километров. Путь через леса и реки. Сложностей у этого маршрута несколько. Логистика — многочасовая гонка на выносливость по полному бездорожью, вдали от помощи. Технические препятствия — крутые склоны, требующие мастерства в управлении. Погодный фактор — мороз, ветер и слепящая пурга на открытых участках резко снижает видимость.

Предположительно, организовали такой отдых владельцы гостевого дома «Ослянка хаус». В соцсетях они предлагают доехать до подножья одноименной горы за 25 тысяч рублей. Отзывы неоднозначные.

«Не были продуманы варианты „спасения“: если заброска не возвращается в назначенное время, нужно выезжать на помощь, поскольку связи в горах нет. В итоге водитель и я пошли в деревню за помощью», — указано в отзывах.

В МЧС сообщают, что исчезнувшие туристы свой маршрут не регистрировали. По какому пути они могли добираться до горы — сейчас специалисты могут только догадываться. Череда масштабных поисков началась сегодня утром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.