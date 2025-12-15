Флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее

Фото: www.globallookpress.com/Ma Ping

Находка была сделана рядом с местом нападения после завершения спецоперации.

В автомобиле террористов, устроивших стрельбу во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее, был обнаружен флаг ИГ* (группировка «Исламское государство»*. — Прим. ред.). Об этом 15 декабря сообщает The Times of Israel.

Информацию подтвердил представитель объединенной контртеррористической группы Австралии.

«Представитель объединенной контртеррористической группы страны сообщил, что в их машине недалеко от места нападения был обнаружен флаг ИГ», — говорится в публикации издания.

The Times of Israel также указывает, что, по предварительной версии следствия, оба злоумышленника могли присягнуть на верность террористической организации перед совершением нападения. Эти данные в настоящее время проверяются правоохранительными органами.

Издание отмечает, что произошедшее стало одним из самых массовых расстрелов в истории Австралии. Кроме того, теракт назван «самым смертоносным антисемитским массовым убийством за пределами Израиля с 7 октября 2023 года».

Стрельба произошла 14 декабря в районе пляжа Бонди во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным портала news.com.au, один из нападавших был застрелен, второму оказали медицинскую помощь. В момент атаки на пляже находилось не менее одной тысячи человек.

