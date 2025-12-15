Трудовые правила 2026: какие нововведения затронут зарплаты, отпуска и увольнения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Со следующего года в России начнут действовать обновленные нормы, повышающие минимальные стандарты в сфере работы.

В 2026 году российское трудовое законодательство претерпит ряд точечных корректировок. Они затронут вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, увольнений и защиты прав работников. Масштабной реформы не планируется, однако новые нормы ориентированы на усиление гарантий для отдельных групп граждан, включая участников специальной военной операции, а также на повышение базовых стандартов в сфере занятости. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Какие поправки вступят в силу

С 1 января 2026 года начнет действовать ряд обновлений, регулирующих отношения между работодателями и сотрудниками. Одним из ключевых решений станет увеличение минимального размера оплаты труда. В следующем году МРОТ будет установлен на уровне 27 093 рублей в месяц.

Одновременно вводится обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей. Это означает, что работодателям придется пересмотреть штатные расписания, должностные инструкции и трудовые функции работников с учетом новых кодов.

Также скорректированы параметры, по которым проводятся проверки трудовой инспекцией. Помимо этого, обновлены правила, касающиеся привлечения иностранных граждан: порядок их трудоустройства, основания для заключения договоров, а также требования к медицинским осмотрам и оформлению документов.

Отдельный блок изменений касается несовершеннолетних. С 1 марта 2026 года вводятся новые предельные нормы по подъему и перемещению тяжестей для работников младше 18 лет. Это ужесточит требования к компаниям, использующим труд подростков.

В целом поправки направлены на актуализацию системы регулирования труда, усиление гарантий и адаптацию законодательства к современным условиям.

Оценка законодателей

Как пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, радикальных изменений ожидать не стоит.

«Каких-то существенных изменений ждать не следует, потому что у нас сегодня консенсусный Трудовой кодекс. Он изначально продукт договора между всеми сторонами трудовых отношений», — заявила она «Известиям».

При этом отдельные правки будут направлены на расширение гарантий для участников специальной военной операции.

Зарплаты, доплаты и отпускные

Рост МРОТ напрямую отразится на доходах миллионов работников, чьи зарплаты находились на минимальном уровне. Им будет проведена индексация выплат. Повышение также повлияет на расчеты отпускных, больничных и других социальных пособий, зависящих от минимальной оплаты труда.

Кроме того, изменяется порядок оплаты ночной работы. В 2025–2026 годах устанавливаются минимальные надбавки за труд в ночное время — с 22:00 до 6:00. Работодатели будут обязаны учитывать эти доплаты в соответствии с правительственными постановлениями.

Законодатели также рассматривают возможность расширения мер поддержки для семей с детьми и сохранения дополнительных гарантий для работников с семейными обязанностями. Это может выразиться в предоставлении дополнительных дней отдыха или более гибких графиков.

Для компаний повышение МРОТ означает рост фонда оплаты труда и увеличение стоимости рабочей силы. Для сотрудников же такие изменения создают возможность повысить доход и улучшить условия занятости.

Увольнение, проверки и защита прав

Новые нормы усиливают защиту работников при расторжении трудовых договоров и изменении условий труда. В частности, продолжают действовать правила о компенсации неиспользованных отгулов при увольнении, а также более жесткие требования к оформлению договоров и систем премирования.

Изменен и подход к контролю: обновлены показатели, по которым работает государственный трудовой надзор. Это может привести к усилению проверок и росту ответственности работодателей за нарушения.

Особое внимание уделяется трудовым гарантиям для участников специальной военной операции и граждан, вернувшихся из зоны боевых действий. По словам Бессараб, рассматриваются инициативы по приоритетному сохранению рабочих мест за такими работниками, чтобы облегчить их возвращение к мирной жизни.

«Важно обеспечить им максимальные гарантии, особенно после возвращения домой и социализации», — подчеркнула депутат.

Кроме того, возрастает роль документального оформления. Работодатели обязаны четко фиксировать условия премирования, изменения графиков и основания увольнений, что должно снизить число злоупотреблений.

Что это означает на практике

Для большинства работников 2026 год может принести рост минимальных доходов, более комфортные условия труда, дополнительные гарантии при увольнении и усиленный контроль со стороны государства. Особенно значимы эти меры для уязвимых категорий — подростков, семей с детьми, участников СВО и бывших мобилизованных, для которых предусмотрены специальные льготы.

В то же время эксперты подчеркивают, что речь идет не о революции, а о постепенной настройке системы. Законодательство развивается точечно, с учетом баланса интересов работников и работодателей. Для бизнеса это означает необходимость пересмотра локальных нормативных актов, корректировки зарплатных фондов и усиления правовой дисциплины.

В целом изменения 2026 года отражают курс на повышение социальной защищенности занятых, модернизацию трудовых отношений и приведение их в соответствие с текущими экономическими и социальными реалиями.

