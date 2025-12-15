При продаже квартиры Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певица самостоятельно обсуждала условия сделки и вела себя осознанно.

Народная артистка РФ Лариса Долина, продавшая квартиру под влиянием мошенников, во время оформления сделки просила оставить ей пианино и стул к нему. Об этом 15 декабря сообщила адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье Светлана Свириденко.

«Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам адвоката, подобные действия артистки свидетельствовали о ее разумном и осознанном поведении в процессе заключения сделки. Свириденко подчеркнула, что на тот момент у стороны покупательницы не возникало сомнений в адекватности и вменяемости Долиной.

Скандал вокруг квартиры народной артистки разгорелся после того, как недвижимость была продана, а затем через суд возвращена в собственность певицы. Ранее Светлана Свириденко заявляла, что в момент подписания договора не существовало оснований сомневаться в дееспособности Долиной.

В тот же день стало известно, что сама артистка в иске к Полине Лурье указала на якобы отсутствие должной осмотрительности со стороны покупательницы при заключении сделки. По мнению Долиной, Лурье должна была усомниться в обстоятельствах продажи квартиры.

Полина Лурье отказалась от предложения певицы о заключении мирового соглашения по делу о мошенничестве, назвав его неприемлемым. Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ рассмотрит спор о квартире Ларисы Долиной 16 декабря. Материалы гражданского дела уже переданы судье Верховного суда для дальнейшего разбирательства.

