Япония впервые за 50 лет может остаться без панд на фоне ухудшения отношений с КНР

Kyodo: Япония впервые за 50 лет может остаться без панд

Фото: China News Service/ТАСС

Пекин запросил возвращения животных из токийского зоопарка Уэно.

Япония рискует впервые за полвека остаться без китайских панд в своих зоопарках из-за ухудшения отношений с Пекином. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В настоящее время в стране находятся две панды — Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые считаются главными достопримечательностями токийского зоопарка Уэно. По данным источников, китайская сторона потребовала вернуть животных на родину уже в январе следующего года, несмотря на то что официальный срок аренды истекает в феврале. В случае их отъезда Япония впервые за 50 лет останется без панд.

Японские власти также опасаются, что Китай может отказаться от дальнейшей практики передачи панд Токио. Подобные призывы уже звучали в китайских СМИ и активно обсуждались пользователями соцсетей на фоне политической напряженности между странами.

Обострение отношений произошло после заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити, допустившей возможность применения военной силы в случае угроз, связанных с ситуацией вокруг Тайваня. В Пекине эти слова расценили как вмешательство во внутренние дела КНР.

Кроме того, по информации агентства Bloomberg, Япония начала укреплять цепь островов Рюкю, превращая их в линию обороны на случай потенциальной угрозы со стороны Китая. Эти меры стали крупнейшим перевооружением страны за последние 40 лет.

