Зарезаны в собственном доме: режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми

Трагедия произошла в одном из самых закрытых районов Лос-Анджелеса.

Американский режиссер Роб Райнер и его жена были найдены с ножевыми ранениями в своем доме в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Офицеры полиции прибыли в дом в воскресенье днем. На месте они обнаружили мужчину и женщину с ножевыми ранениями. Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что в доме были найдены мертвыми 78-летний мужчина и 68-летняя женщина. Этот возраст совпадает с возрастом Робa Райнера и его жены Мишель. Источники подтвердили изданию, что найденные тела принадлежат супругам, которые состояли в браке с 1989 года.

Парамедики LAFD прибыли к дому около 15:30. Вскоре после этого на место прибыли сотрудники полиции Лос-Анджелеса после сообщений о расследовании смерти. Также на месте находились детективы из отдела по расследованию ограблений и убийств полиции Лос-Анджелеса. При нападении, предположительно, использовался нож.

Полиция перекрыла улицу перед домом режиссера. Очевидцы наблюдали, как детективы заходили в дом и выходили из него. Репортер New York Post на месте происшествия сообщил, что мужчина, представившийся как Рокко, заявил полиции, что он помощник Робa Райнера, и предложил помочь попасть внутрь дома. Журналисты также отметили, что дом был украшен праздничным декором. Брентвуд считается престижным районом Лос-Анджелеса, где большинство домов скрыты за высокими живыми изгородями и воротами.

Роб Райнер — отец двоих сыновей, Джейка и Ника. Его сын Ник ранее публично рассказывал о проблемах с наркотической зависимостью.

«Я был бездомным в Мэне. Я был бездомным в Нью-Джерси. Я был бездомным в Техасе, ночевал на улице. Я провел недели на улице. Это было совсем не весело», — говорил он в интервью People в 2016 году.

Райнер и Мишель поженились в 1989 году. До этого режиссер был женат на актрисе Пенни Маршалл с 1971 по 1981 год. Робу Райнеру 78 лет. Он известен как режиссер ряда культовых фильмов 1980–1990-х годов, включая «Когда Гарри встретил Салли», «Принцессу-невесту», «Это — Spinal Tap» и «Несколько хороших парней». Ранее он также получил широкую известность как актер, сыграв Майка «Митхеда» Стивика в ситкоме CBS «Все в семье», за что был удостоен двух премий «Эмми».

