Сколько стоит Новый год: классический праздничный стол стал дороже на 15%

Один из популярных деликатесов рекомендуют проверять через систему «Честный знак».

Стало известно, во сколько обойдется россиянам «классический» праздничный стол на предстоящий Новый год. Продуктовая корзина в сравнении с прошлым годом заметно изменилась в цене. В какую сторону — корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина посчитала.

На полки магазинов просачиваются сладкие подарки, повсюду мандарины, у стендов с икрой толпятся покупатели — значит, что до Нового года осталось чуть больше двух недель, и уже пора продумывать праздничное меню.

Классический новогодний стол не обойдется без оливье, птицы на горячее, красной рыбы или икры, сырно-мясной нарезки и, конечно же, мандаринов. Попробуем собрать два варианта меню: бюджетное и дорогое, деликатесное.

Бюджетный вариант оливье сделаем по классическому рецепту: картофель, морковь, яйца, докторская колбаса, маринованные огурчики и консервированный горошек — всего 639 рублей. А в более дорогой, трендовый вариант вместо колбасы возьмем красную рыбу, вместо огурчиков — пикантные корнишоны, куриные яйца заменим на перепелиные. Заплатили уже в два раза больше — 1287 рублей.

В бюджетном меню на горячее у нас будет курица, запеченная с картошкой. Тушка стоит 240-250 рублей за килограмм, более дорогой вариант — утка. Цена тушки уже 450 рублей за килограмм.

Королева новогоднего стола — красная икра. Стоимость 100 грамм настоящей икры — около 1000 рублей. Главное, брать в проверенных магазинах и сканировать «Честный знак», это гарантия качественного продукта.

В бюджетном меню обойдемся имитацией икры за 115 рублей. А вот без красной рыбы никуда: на оба стола возьмем слабосоленую форель за 359 рублей. Переходим к нарезке. Вариант подешевле — сыр и два вида колбасы обойдутся нам в 589 рублей. За два сорта швейцарского сыра и мясное ассорти придется отдать 1534 рубля.

Самое яркое украшение новогоднего стола — мандарины. Сортов множество, например, заполонившие в этом году прилавки прилавки зеленые абхазские. Цены не кусачие — 120-140 рублей за килограмм.

Итого, бюджетное меню обойдется нам в 2311 рубль. За те же самые оливье, горячее, нарезку и фрукты в дорогом варианте мы отдадим в два с лишним раза больше — 4930 рублей. А в прошлом году обе корзины стоили на 14-15% меньше, говорят эксперты

«Я думаю, что подорожают, мы увидим рост на игристые вина, будет замаскирован уже под самый Новый год. Опять же, там различные специальные предложения. При цене 2000 купите за 1200, условно. Но на самом деле год назад можно было купить за 1000», — рассказал экономист Дмитрий Прокофьев.

А тех, кто устал от домашних праздников, ждут новогодние банкеты на любой вкус.

«Помимо классических направлений, банкетных мероприятий и празднований новогодних вечеров, выделил бы такое понятие, как „гастрономический национализм“. Множество деталей, все формируют основной продукт, атмосферу, когда на второй план уходит само меню, алкогольные напитки, и основным продуктом становятся эмоции. Такие мероприятия стоят от восьми тысяч на человека», — отметил ресторатор, член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Максим Кораблев-Дайсон.

Выберете вы встречать Новый год дома или в ресторане, самостоятельно готовить или довериться покупным блюдам, главное — чтобы было вкусно и со вкусом.

