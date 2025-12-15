Рекорд под молотком: в Москве выставили шедевры русской живописи на 2,5 млрд руб

Фото, видео: 5-tv.ru

На самом дорогом аукционе в истории отечественной живописи выставили работы Левитана, Репина, Шишкина и Серова.

А произведения признанных гениев русского искусства выставили на торги в Москве. И похоже этот аукцион обещает быть самым дорогим за всю историю — коллекция из двухсот полотен Левитана, Репина, Шишкина и Серова оценивается более чем в два миллиарда. Работы — редкие, многие из них не знакомы широкому зрителю и никогда не выставлялись в музеях. А вот что стало жемчужиной этих торгов — увидел корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Это самые дорогие торги в истории отечественной живописи. На аукционе классические работы XIX–XX веков, которые хранились в личных галереях и которые теперь снова перейдут в частные руки. Коллекция оценивается в рекордные 2,5 миллиарда рублей.

Среди 200 экземпляров произведения великих русских художников — Шишкина, Репина, Левитана и Коровина. Но главный лот — портрет, который написал Валентин Серов. Стоимость картины уже оценивается в полтора миллиона долларов. И это только стартовая цена торгов.

У коллекционеров не возникает вопроса, откуда нарисовалась такая цена. На холсте — Дмитрий Григорьевич фон Дервиз. Отец ближайшего друга Серова. Сенатор при Александре II, который был одним из авторов юридической реформы 1864 года. Благодаря этому нововведению в российской империи появился гласный суд, независимость судей и суд присяжных.

«Дело в том, что работы Серова, большие, живописные, встречаются на рынке крайне редко. Такие, чтобы именно законченный портрет с ясным чистым провенансом, с известным персонажем», — пояснил учредитель аукционного дома Сергей Подстаницкий.

Такие работы ценны сами по себе, потому что их писали на заказ. Треть картин на аукционе — произведения так называемых «первых имен» — Репина, Левитана, Айвазовского и Шишкина. Например, оригинал «Портрета Антонио Триана», написанный Николаем Фешиным, вообще мало кто видел воочию.

«Это очень редкий на российском арт-рынке художник, так как большинство работ таких знаковых были созданы за границей, и они просто не находятся в России», — отметила управляющий директор аукционного дома Ольга Русакова.

Среди аукционных лотов есть и совсем уж нестандартные работы.

«Здесь у нас очень редкий ассамбляж художника. Это самая интересная, так скажем, картина, которая сейчас представлена в продаже», — показал ведущий специалист аукционного дома Владислав Кантемир.

Необычный образ мужчины, созданный нонконформистом Владимиром Мухиным, собран из велосипедного седла, деревяшек, фанеры, игральных карт и бумаги. Торги за этот ассамбляж начинаются от полутора миллиона рублей.

Не меньшую ценность, но скорее, художественную, а не коммерческую для коллекционеров представляют эти графические работы, написанные самим испанским сюрреалистом Сальвадором Дали. На аукцион они попали из частной коллекции. Но здесь они одни из самых бюджетных. Стартовая цена — всего 80 тысяч рублей. «Жажда мягкости» или, например, «Рыцарь» уникальны тем, что были изданы специально для прижизненной выставки художника, отражают конкретный период его жизни и творчества.

«Это была первая такая масштабная работа для Сальвадора Дали как для иллюстратора, и именно в процессе работы над этим произведением он как раз и выработал уже в полной мере свой такой характерный сюрреалистический стиль», — рассказала Ольга Русакова.

За годы даже такие зарисовки знаменитых авторов могут подорожать в десятки раз. Всего на аукционе представлено 200 картин, большую часть из которых вряд ли получится увидеть в ближайшее время, уже завтра они отправятся в частные коллекции.

