Wildberries собралась запустить сервис такси в России в 2026 году

Российский рынок такси сегодня практически монополизирован, 96% заказов в Москве приходится на один сервис.

Маркетплейс Wildberries намерен в 2026 году запустить собственный сервис такси в России. Для этого компания уже разработала отдельное приложение и до конца этого года набирает водителей в рамках партнерской курьерской программы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

В Wildberries подтвердили изданию, что проект уже проходит тестирование за рубежом — в Белоруссии и Узбекистане, однако от дополнительных комментариев воздержались.

По словам источника «Известий», выход в сегмент такси соответствует стратегии маркетплейса по формированию экосистемы и конкуренции с крупнейшими технологическими игроками, в том числе с «Яндексом».

В пресс-службе Wildberries& Russ, в свою очередь, отметили, что пока рано говорить о запуске сервиса такси в России, так как компания сосредоточена на тестировании проекта в Белоруссии и Узбекистане.

Эксперты подчеркнули, что российский рынок такси сегодня практически монополизирован. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в Москве 96% заказов приходится на приложение «Яндекс Go».

Федеральная антимонопольная служба ранее также заявляла о доминирующем положении «Яндекс Такси». В 2023–2024 годах регулятор направлял компании замечания, в том числе касающиеся формирования тарифов и блокировки пользователей и водителей. В компании от комментариев отказались.

Согласно данным BusinesStat, в 2024 году рынок такси вырос лишь на 2%, тогда как годом ранее прирост составлял 7,6%. При этом доступность услуг снижается: средняя стоимость поездки в расчете на километр за январь–октябрь 2025 года увеличилась на 10% по стране и на 20% в Москве, следует из статистики Росстата.

На ситуацию также влияют нехватка кадров, рост цен на топливо и обслуживание автомобилей, а также вступающее в силу в 2026 году требование о локализации машин в такси.

