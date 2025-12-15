«Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на 25 направлений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Полетная программа охватила аэропорты от Калининграда до Дальнего Востока.

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые увеличивает число направлений, на которые распространяется продажа субсидированных билетов, до 25. Об этом 15 декабря сообщил Telegram-канал перевозчика.

«Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений», — отметили в компании.

Льготные тарифы действуют на рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ и Калининграда в Москву и обратно.

Из Красноярска по субсидированной цене можно добраться до Хабаровска и Благовещенска, а из Санкт-Петербурга — до Владивостока, Иркутска и Калининграда.

Программа также охватилf рейсы в Хабаровск и обратно из Магадана, Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Новосибирска.

В рамках специальных условий предусмотрены билеты по сниженной стоимости на маршрутах между Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Владивостоком в обоих направлениях.

