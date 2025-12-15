Пенсионеры получат двойную выплату в декабре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В декабре 2025 года для пенсионеров подготовили ряд дополнительных выплат и надбавок. Об этом рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Изменения затронут прежде всего граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет.

«Наступил последний месяц текущего года. Во-первых, бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату — 17 815,4 рубля», — процитировали парламентария РИА Новости.

Пенсию этой категории россиян повысят в беззаявительном порядке. Стенякина подчеркнула, что эти меры поддержки касаются только получателей страховой пенсии.

Кроме того, в конце 2025 года часть россиян сможет получить сразу две страховые пенсионные выплаты из-за новогодних каникул и особенностей работы банков и Социального фонда. Первое зачисление проведут в начале месяца, второе — в конце.

«На дополнительную выплату могут рассчитывать те, кто получает пенсию в первые 11 дней месяца», — пояснила депутат.

Она добавила, что чтобы не передвигать дату выплат «январских» пенсий на более поздний срок, в правительстве решили выплатить эти суммы досрочно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с нового года пенсии россиян проиндексируют на семь с половиной процента — выше уровня инфляции.

