При ракетном ударе ВСУ пострадала инженерная инфраструктура Белгорода

На месте работают аварийные и оперативные службы.

В результате ракетного удара по Белгороду пострадавших нет, однако жилые дома и инфраструктура получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал», — написал глава региона.

Он уточнил, что из-за обстрела значительно пострадала инженерная инфраструктура, на месте работают аварийные и оперативные службы.

Кроме того, по словам Гладкова, в шести многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление.

Ракетную опасность в Белгороде, Белгородском округе и Шебекине объявили в 23:49 14 декабря, а спустя несколько минут сигнал отменили.

Как ранее писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника на столицу. Дрон украинских боевиков сбили средства ПВО, на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

При этом минувшей ночью российские военные нейтрализовали 235 украинских дронов.

