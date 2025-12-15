Обезвредившим террориста в Сиднее прохожим оказался торговец из фруктовой лавки

Фото: Reuters/Izhar Khan

Мужчина ранее не имел опыта обращения с огнестрельным оружием.

Мужчиной, который обезвредил одного из стрелков в Сиднее, оказался 43-летний владелец фруктовой лавки Ахмед Аль-Ахмед. Об этом сообщил портал news.com.au со ссылкой на его двоюродного брата Мустафу.

Родственник рассказал, что Ахмед получил два огнестрельных ранения.

«Он в больнице, и мы точно не знаем, что с ним происходит. Мы надеемся, что с ним все будет хорошо», — отметил он.

Судя по опубликованным кадрам, Аль-Ахмед укрылся за автомобилем на парковке в нескольких метрах от нападавшего. Во время пауз между выстрелами он выбежал между машинами и сзади схватил стрелка за шею. В ходе борьбы мужчине удалось завладеть дробовиком, после чего злоумышленник упал на спину.

Как уточнил портал, Аль-Ахмед не имел навыков обращения с оружием, мужчина оказался на месте случайно и принял решение вмешаться.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14 декабря в Сиднее трое мужчин открыли стрельбу по празднующим первый день Хануки на пляже Бонди. Известно о 16 погибших, включая одного ребенка. Ранены десятки человек. Одного из нападавших ликвидировали на месте, еще один получил ранения. Третий сдался силовикам. Полиция квалифицировала атаку как теракт.

